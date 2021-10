Juventus-Roma, Abraham non si arrende | Le ultimissime da Trigoria

Juventus-Roma, Abraham sta facendo di tutto per evitare il forfait contro i bianconeri.

Domenica 17 ottobre, alle 20.45, il big match tra giallorossi e bianconeri chioserà l’ottava giornata di campionato, arrivata a termine di due lunghe settimane di pausa per le Nazionali. I tifosi hanno vissuto l’ultimo periodo fervidamente ma, al contempo, con ansia e preoccupazione.

I capitolini sono infatti attese da ben tre big match nel giro di due settimane e la piazza tutta, ben consapevole dell’importanza che le prossime sfide potranno avere, si augura, a differenza di quanto accaduto troppe volte in passato, di poter contare su uno scacchiere al completo.

Sovente, infatti, la Roma ha dovuto fare a meno dei suoi uomini chiave nei momenti clou della stagione o durante le partite più importanti. E intanto, se negli ultimi giorni, Milan e Juventus, entrambe prossime avversarie di Mourinho, perdevano diversi pezzi per cause varie, lungo il Tevere hanno destato preoccupazione le condizioni di Abraham e Pellegrini.

Juventus-Roma, le condizioni di Abraham

Il numero 7 non si è infatti potuto allenare con la squadra in settimana a causa di un’influenza che lo ha reso indisponibile però solo per un giorno. Rientrato lo spavento, desta invece ancora preoccupazione la caviglia di Tammy Abraham.

Il centravanti inglese ha infatti rimediato un infortunio in occasione della gara tra Inghilterra e Andorra, apparso inizialmente come una problematica muscolare. Appurata poi la sua natura traumatica, nella Capitale si è subito tirato un sospiro di sollievo.

La presenza del bomber di Camberwell nelle prossime settimane non dovrebbe essere in discussione mentre, con l’avanzare delle ore, sembra complicarsi sempre di più l’ipotesi di vederlo partire alla volta di Torino. Nonostante ciò, l’ex Chelsea, come tante volte fatto in campo, sta anche in questa situazione dimostrando di non perdersi d’animo e di avere una grande forza interiore.

Stando a quanto riportato da “LaRoma24.it“, vuole esserci a tutti i costi, come testimoniato dalla sua presenza a Trigoria fino alle 16. Mentre tutta la squadra ha lasciato il centro sportivo per ora di pranzo, Abraham è infatti rimasto per continuare le terapie al calcagno. E chissà se alla fine tutti questi sacrifici non siano ripagati.

Giusto, al di là degli encomi nei suoi confronti, sottolineare come la cosa più importante in situazioni come questa sia la cautela. Bisogna pensare alla soluzione più felice per il bene di tutti, onde evitare accelerazioni e restringimenti temporali destinati a peggiorare solo la situazione.