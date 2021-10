Domenica sera all’Allianz Stadium di Torino le strade di José Mourinho e della Juventus tornano a incrociarsi.

Archiviata la pausa per le partite delle Nazionali, la Roma si prepara a rituffarsi nel Campionato. Ad attendere i giallorossi una serie di incontri importanti: si comincia domenica con la Juventus. Poi sarà la volta di Napoli, Cagliari e Milan in una settimana.

La sfida di domenica è di quelle che valgono più dei tre punti in palio. Intanto perché Roma e Juve potrebbero trovarsi a fine stagione a competere per obiettivi simili, e vincere uno scontro diretto è sempre importante. E poi perché un match come quello dell’Allianz Stadium potrebbe aiutare José Mourinho a capire a che punto sono i suoi ragazzi. L’allenatore portoghese ha un passato burrascoso contro la Juventus: anche per lui non sarà una partita qualsiasi.

L’ultimo incrocio tra José e la Vecchia Signora risale al 2018. Era il 7 Novembre e le due squadre si affrontavano nei gironi di Champions League. Il suo Manchester United aveva ribaltato la partita nel finale, andando a vincere a Torino per 2-1.

Mourinho, bersaglio dei cori offensivi del pubblico bianconero per tutta la partita, lasciò il campo portandosi la mano all’orecchio, come a dire: “Non vi sento“. Una mossa in pieno stile Mou che fece infuriare i tifosi bianconeri, già frustrati dal risultato. Solo l’ultimo episodio di un rapporto sempre complicato. Ai tempi della sua avventura all’Inter, Mourinho attaccò frontalmente la Juve in diverse occasioni. Soprattutto per via di errori arbitrali.

“Non si è parlato di una Juve che ha fatto tanti punti con errori arbitrali. Zenga, Delneri, Prandelli hanno perso tre punti con loro. Anzi, dico a Marino e Novellino chi i prossimi fine settimana è meglio giocare con la seconda squadra” attaccò allora lo Special One. “Forse anche per noi quando giocheremo a Torino sarà meglio giocare con la Primavera. Perché sta arrivando il giorno dello scandalo“. Parole durissime. Qualche mese dopo ecco un altro riferimento sui rigori concessi ai bianconeri: “Aree di 25 metri ce n’è solo una in Italia“. Domenica sera la storia potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo.