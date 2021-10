Verso Roma-Milan, emergenza totale | Altro top player a rischio

Verso Roma-Milan, l’ultima notizia che ha travolto i rossoneri riguarda il top player di Stefano Pioli, a rischio per il match dell’Olimpico.

Mancano ancora poco più di due settimane al fischio d’inizio della gara dell’Olimpico, in quello che potrebbe configurarsi come un vero e proprio spartiacque della stagione dei giallorossi.

La compagine di Pioli, infatti, al momento occupa il secondo posto in classifica, a meno due lunghezze dalla capolista Napoli, seguita a ruota dalla Roma, che ha lasciato punti per strada sia in occasione del derby, sia contro l’Hellas Verona. Gli uomini di Mourinho se la vedranno in questo week end contro la Juventus, ma tra due settimane ospiteranno Ibra e compagni: momento no per il “Diavolo”, per quanto riguarda la questione infortunati, con Maignan out per infortunio, e Theo Hernandez positivo al Covid. A questo, si aggiunge anche un’altra tegola per Pioli.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio a gennaio | Futuro in Premier League

Verso Roma-Milan, Brahim Diaz positivo al Covid: il comunicato

Come comunicato dal club rossonero tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, Brahim Diaz è risultato positivo al COVID-19 dall’ultimo tampone effettuato. Ecco l’annuncio del Milan: “AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate.”

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ufficiale: colpo dai prossimi avversari

Per capire se l’ex Real sarà disponibile contro il Real Madrid, occorrerà conoscere l’esito di un secondo tampone, che Diaz potrà effettuare solo dopo i canonici 10 giorni di isolamento. A rischio, dunque, la sua presenza in Roma-Milan, in programma il 31 ottobre.