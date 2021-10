Roma, Sarri tira ancora in ballo Mourinho | ” È scadente”

Roma, queste le dichiarazioni del mister biancoceleste in conferenza stampa. Tirato in ballo anche Mourinho.

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, il campionato è finalmente pronto a riprendere. I giallorossi, come ben sapete, sono attesi da un complicato ciclo di partite che inizierà domenica 17 ottobre contro la Juventus.

Il big match tra capitolini e bianconeri non è però l’unico della prossima giornata, essendo anche in programma la delicata quanto affascinante gara tra la Lazio e L’Inter. Siamo ancora in una fase preliminare della stagione, in cui mancano ancora troppi mesi per poter effettivamente fare dei bilanci o definire questi scontri come decisivi.

Va però sottolineato che, come emerso chiaramente l’anno scorso, gli scontri diretti potranno alla fine dell’anno risultare determinanti e avere un impatto non indifferente nel decretare i piazzamenti delle singole squadre. Uno dei motivi, come ricorderete, che ha spinto la Roma a non proseguire la strada con Fonseca è risultato essere proprio la mancata capacità dei giallorossi di saper quantomeno giocare alla pari con le rose più importanti di Serie A.

La piazza si augura che la musica possa essere cambiata con Mourinho e, da questo punto di vista, le prossime settimane potrebbero darci interessanti informazioni. Abraham e colleghi hanno perso la prima gara con una squadra di grande caratura lo scorso 26 settembre, quando si sono dovuti arrendere con il passivo di 2 a 3 di fronte alla Lazio di Sarri.

La capacità di reazione, l’agonismo e la cattiveria messe in campo fino all’ultimo minuto, pur non rivelandosi decisive, hanno però comunque permesso ai tifosi di apprezzare uno scacchiere ben lungi da quello intimorito e amorfo visto ogni qual volta, nelle ultime due stagioni, il nome dell’avversario da affrontare fosse importante.

Roma, Sarri tira in ballo Mourinho: le parole del mister toscano in conferenza stampa

Tornando al presente, a poco più di ventiquattr’ore dall’affascinante Lazio-Inter di domani, mister Sarri ha tenuto la canonica conferenza stampa di presentazione della gara. I punti toccati sono stati numerosi e, tra questi, va segnalato uno spezzone in cui il toscano ha tirato in ballo il collega “Mou“.

Lo Special One, infatti, ha lamentato più volte delle infelici condizioni del terreno di gioco dell’Olimpico, pubblicando un post sornione su Instagram anche lo scorso agosto, a poche ore dal match di apertura contro la Fiorentina.

Tornando all’altra sponda del Tevere, queste le dichiarazioni di Sarri a riguardo. “Tanti si sono lamentati delle condizioni dell’Olimpico ma solo io sono stato preso di mira ricevendo risposte. Anche Mourinho ha denunciato la situazione ma nessuno gli ha detto nulla. Il terreno dell’Olimpico non è di alto livello, inutile fare giri di parole. È scadente. Abbiamo avuto rassicurazioni”.