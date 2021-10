Roma, tifosi scatenati all’Olimpico: il dato sui biglietti è clamoroso

Roma, il fattore Olimpico farà sicuramente la sua parte: il dato sui biglietti venduti desta scalpore. Ecco i dettagli.

Al rientro dalla sosta delle Nazionali, si prospetta un tour de force importante per la Roma di Mourinho, attesa dagli straordinari sia in campionato che in Conference League.

Nelle prime uscite stagionali, il supporto dello Stadio Olimpico è stato fondamentale per venire a capo di alcune gare che sembravano compromesse. Il legame tifosi-squadra è di quelli importanti, e l’entusiasmo è palpabile, e lo stesso Mou non ha potuto non metterlo in risalto, accorgendosi di questo feedback osmotico. Lo Special One sa che quello che affronteranno Pellegrini e compagni da qui a breve è il momento clou della stagione, quello nel quale i giallorossi dovranno dar fondo a tutte le proprie forze, per superare il quale servirà anche l’apporto dei propri tifosi.

Roma, entusiasmo contagioso all’Olimpico: il dato sui biglietti venduti

Stando così le cose, sembra logico constatare il fatto che per le due gare casalinghe contro Napoli e Milan sono stati venduti complessivamente 53 mila biglietti (rispettivamente 27 mila per quella contro i partenopei, e 26 mila per quelli contro i rossoneri), con 10 mila biglietti venduti nelle ultime 4 ore: chiamasi fattore Olimpico, chiamasi romanità.