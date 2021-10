Roma, ufficiale: al via la prevendita per i big match dell’Olimpico

Roma, adesso è ufficiale: parte la prevendita per i biglietti in vista dei prossimi big match all’Olimpico. Ecco tutte le info utili

La passione, la voglia, l’amore per una maglia importante come quella della Roma. Tutto questo, ma già si sapeva, è venuto fuori dopo l’inizio della vendita degli abbonamenti, con la società giallorossa che è stata la prima in Italia a prendere questa decisione.

E adesso la Roma ha deciso di fare le cose in grande. Da oggi parte ufficialmente la prevendita per i prossimi big match dell’Olimpico: quelli previsti il 24 ottobre contro il Napoli e il 31 ottobre contro il Milan. Da questo pomeriggio alle 16 chi vorrà acquistare i tagliandi lo potrà fare. In largo anticipo, anche. E crediamo che nello spazio di poco tempo l’Olimpico metterà fuori il cartello Sold Out.

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, Mourinho tra accuse e provocazioni | I precedenti infuocati

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scelta fatta | Abraham è il sogno del nuovo mister

Roma, c’è un premio per gli abbonati

Chi ha deciso, inoltre, di sottoscrivere un abbonamento per la stagione in corsa, avrà un premio. Sul sito della Roma infatti si legge che “per tutto il periodo di vendita di Roma-Napoli e di Roma-Milan, chi si è abbonato alla stagione 2021-22 potrà usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti aggiuntivi per gli amici romanisti, anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento!

“Per usufruire della promo, solo online sarà sufficiente inserire il PNR dell’abbonamento 2021-22 all’interno del campo “hai un codice promo o un voucher?”.

Ovviamente, come ormai si sa, sarà obbligatorio il green pass per accedere all’Olimpico che avrà il 75% della capienza totale. All’interno dello stadio quindi ci potrebbero essere quasi 50 mila presenze. Un ritorno alla normalità atteso, voluto. Che adesso è quasi realtà.