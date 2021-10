Annuncio ufficiale: addio Icardi, è finita

Ufficiale, questa volta è davvero finita con Mauro Icardi. Ecco cosa sta succedendo.

Accostato nella scorsa campagna acquisti anche alla Roma, Mauro Icardi è finito al centro di un vero e proprio ciclone in queste ultime ore. Non è di certo la prima volta che capita, se si pensa alle non poche polemiche fatte nascere intorno a sé soprattutto ai tempi dell’Inter con Spalletti.

Merito, in passato, anche della moglie Wanda Nara, anche questa volta destinata ad essere coinvolta in una vicenda che sta rimbalzando su tutti i social e le testate giornalistiche sia italiane che estere. Quello che stiamo per raccontarvi avrebbe quasi del clamoroso e riguarderebbe la situazione coniugale dei due coniugi in foto.

Icardi-Wanda Nara, questa volta è davvero finita

Le prime notizie si sono diffuse in Argentina (Mundo Famosos) e, al momento, sarebbero poco più che semplici indiscrezioni, non essendo arrivata nessuna conferma a riguardo. La showgirl ha però lanciato dei chiari messaggi social che potrebbero portare luce e chiarezza sulla situazione.

Wanda Nara e Icardi si sarebbero infatti lasciati a causa di un tradimento del numero nove ex Inter e Sampdoria e la stessa Wanda ha scritto in una storia Instagram una fase molto chiara. “Hai rovinato un’altra famiglia per una poco di buono” (ndr eufemistica). Se a ciò si aggiunge lo screen di una chat messo in rete da un’amica della Nara in cui questa ammetteva di essersi separata dal marito e il fatto che i due non si seguano più sui social si capisce come questa volta sia davvero finita tra i due.

E chissà se questa separazione non possa avere un impatto anche sulle future scelte dell’argentino che ora, dopo non aver avuto difficoltà a trovare un’altra donna, dovrà essere bravo a rimpiazzare anche il suo ex entourage.