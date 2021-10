Calciomercato Roma, doppia opzione Juve | Maxi intreccio

Calciomercato Roma, gli intrecci con la Juventus non sono finiti: occhio al super intreccio in mediana. I dettagli.

Tra non molte ore la Roma e la Juventus si sfideranno in campo in una gara molto importante per entrambe le compagine: ma la sfida si potrebbe “spostarsi” anche sul mercato.

Sia Pinto, che Cherubini, sono infatti molto attenti alle varie situazioni che potrebbero materializzarsi, per puntellare le rispettive rose. Chiaramente a gennaio non saranno ammessi grandi investimenti, a maggior ragione se la casella cessioni dovesse essere incredibilmente vuota: il tutto potrebbe essere rimandato a giugno, ma non è escluso che non si possano accelerare le operazioni. In quest’ottica, è da attenzionare l’evolversi della situazione legata a Denis Zakaria, sul quale c’è da tempo la Roma, ma che piace anche alla Juve, che, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbero fare un pensierino per l’elvetico, qualora non dovesse arrivare al primo obiettivo della lista bianconera, Aurelien Tchouameni: il costo dell’operazione, complice la scadenza del suo contratto nel 2022, è inferiore ai 10 milioni di euro.

La “Vecchia Signora” non ha mollato la presa neanche per Witsel, sondato già qualche mese fa, ed accostato anche alla Roma, senza troppa convinzione.