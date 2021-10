Calciomercato Roma, addio Mayoral | Affare alla “Dzeko” sul piatto

Calciomercato Roma, addio Mayoral: il super affare con la big avrebbe assolutamente del clamoroso.

Tra poche ore la Roma di Mou sarà attesa all’Allianz Stadium da un match chiave nell’economia della propria stagione, che potrebbe offrire chiavi di lettura interessanti per Pellegrini e compagni. Tuttavia, le voci di mercato non smettono di circolare.

In queste ore, ad esempio, al centro dell’attenzione mediatica è finito Borja Mayoral, con l’attaccante spagnolo che sta faticando a trovare minutaggio nello scacchiere tattico di José Mourinho, e che alla fine potrebbe decidere di cambiare aria. Le chances che i giallorossi decidano di esercitare il suo riscatto dal Real Madrid a fine stagione sono minime, e i sondaggi del Levante, del Betis Siviglia e della Fiorentina di certo non mancano. Tuttavia, non è escluso che alla fine Pinto decida di inserire l’attaccante in una di queste trattative, per poi ripiegare su un attaccante di una “big”.

Calciomercato Roma, addio Mayoral: sostituto in Serie A

Secondo quanto riportato da calciomercatonwes.com, alla luce degli ottimi rapporti tra l’Inter e la Roma, come evidenziato dalla buona conclusione dell’affare Dzeko, qualora i giallorossi cedessero Mayoral, potrebbe virare con convinzione su Alexis Sanchez, in rotta di collisione con l’Inter e pronto ad intraprendere una nuova esperienza. Da un punto di vista economico, si potrebbe trovare un accordo spalmando l’attuale ingaggio da 7 milioni di euro in un anno e mezzo: chiaramente al momento si tratta di un’idea, di una possibile traccia da monitorare con attenzione.