Calciomercato Roma, pericolo Newcastle | Offerta faraonica

Calciomercato Roma, pericolo serio arriva dall’Inghilterra: il Newcastle sarebbe pronto all’offerta faraonica per mettere in atto lo scippo

Il Newcastle della nuova proprietà saudita è diventato immediatamente una scheggia impazzita nel panorama calcistico europeo. Si poteva anche immaginare: quando arriva qualcuno che ha i soldi, e anche tanti, allora può succedere di tutto.

E quello che potrebbe succedere adesso – secondo quanto riportato questa mattina in edicola da Il Messaggero – è che il principe bin Salman punti la Roma. Anzi, punti Mourinho per ricostruire una squadra che negli ultimi anni ha anche assaporato l’amaro gusto della Championship e che è pronta a ripartire. E diventare una grande. Non solo della Premier League. Un’offerta faraonica: oltre a un ingaggio monstre, anche la possibilità di avere praticamente zero limiti sul mercato. Zero limiti. Un sogno per ogni allenatore.

Calciomercato Roma, il Newcastle mina vagante

Come già vi abbiamo spiegato qualche giorno fa, con Mills, ex calciatore della nazionale inglese che senza giri di parole ha sottolineato come non ci fosse nessuno meglio dello Special One per costruire una squadra, adesso anche il Messaggero riporta le parole del difensore. Svelando che i tifosi della società bianconera della Premier League sognano Mou, che potrebbe non solo essere una certezza tecnica per la squadra, ma anche l’uomo immagine della nuova società: è conosciuto in tutto il Mondo, sa quando è il momento di parlare o stare in silenzio, sa quali sono i segnali giusti per far capire una cosa. Un uomo copertina. Che il Newcastle spera di prendere.

Mou adesso ovviamente pensa alla partita di domani. E su questo dubbi non ce ne sono. E’ legato alla Roma da un contratto triennale e ha sposato in pieno il progetto dei Friedkin. Ma il quotidiano spiega che in Premier League è amato e che lo Special ama l’Inghilterra. Un futuro tutto da decifrare.