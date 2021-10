Calciomercato Roma, offerta faraonica per Mourinho

Calciomercato Roma, pericolo serio arriva dall’Inghilterra: il Newcastle sarebbe pronto all’offerta faraonica per José Mourinho

L’offerta faraonica sarebbe pronta. L’offerta irrinunciabile. Tanti soldi per lo Special One. Infiniti anche per quanto riguarda il mercato. Il Newcastle fa sul serio.

Il Messaggero questa mattina in edicola lancia la bomba clamorosa di un possibile interessamento di bin Salman, il principe che gestisce il fondo saudita che ha preso il Newcastle, verso il tecnico della Roma che ha un contratto di tre anni con i Friedkin. In Inghilterra non si parla di altro. Con tutti i vantaggi che potrebbe portare l’arrivo dello Special in una squadra che deve ricostruire. E che con lui in panchina potrebbe avere un ritorno di immagine clamoroso. Perché Mou è conosciuto dappertutto, perché sa come e quando fare le cose. Come e quando parlare. Come e quando gesticolare. Un manager a tutto tondo. Che alla Roma sta bene.

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, assenza ormai certa | Il piano di Allegri

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, eccezione Friedkin | Il piano anti-scippo

Calciomercato Roma, il Newcastle mina vagante

“Dunque, da domani o dopodomani, soldi e garanzia di campioni per chi allenerà il Newcastle, cosa volere di più?” scrive il quotidiano romano, che sottolinea come Mourinho potrebbe avere in questo modo una squadra a propria immagine e somiglianza senza pensare più di tanto agli investimenti di fare. Il fondo sarebbe quasi infinito (il quasi lo toglieremmo) per andare a prendere quei calciatori più congeniali al suo metodo. E cosa chiedere di più davvero?

Mou adesso ovviamente pensa alla partita di domani. E su questo dubbi non ce ne sono. E’ legato alla Roma da un contratto triennale e ha sposato in pieno il progetto dei Friedkin. Ma il quotidiano spiega che in Premier League è amato e anche tanto, e che lui, in Inghilterra, ci sta bene.