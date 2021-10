Calciomercato Roma, la Juve accelera | Intoccabile per Mou

Juventus-Roma non si gioca esclusivamente sul campo, alla vigilia della super sfida in campionato una nuova indiscrezione di mercato fa tremare i giallorossi.

Alla vigilia della super sfida dell’Allianz Stadium un nuova voce di mercato potrebbe coinvolgere direttamente Juve e Roma. I bianconeri sono a caccia di rinforzi per la squadra di Allegri e vorrebbero strappare ai giallorossi un pilastro del centrocampo romanista, intoccabile di Mourinho.

Domani sera si giocherà Juventus-Roma, gara valida per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Sfida da sempre ad altissima tensione, ora con un Mourinho in più sulla panchina giallorossa. Il tecnico portoghese è nemico giurato da sempre dei bianconeri e una nuova indiscrezione di mercato potrebbe farlo tremare.

I fari sono già puntati sulla finestra di riparazione di gennaio, sia la Roma che la Juve potrebbero decidere di cambiare molto nelle loro rose. I giallorossi per continuare quanto lasciato incompiuto nella sessione estiva, sessione che li ha visti primeggiare in Italia per investimenti. Al contrario i bianconeri hanno fatto un mercato decisamente a toni bassi, culminato con la cessione di Cristiano Ronaldo.

La Juventus accelera, vuole il pupillo di Mourinho

I bianconeri potrebbero decidere di cambiare rotta ed investire pesantemente nella sessione di riparazione. Tanti movimenti previsti nella rosa juventina, in particolare nella zona mediana del campo. Tanti esuberi fin qui per Allegri, che non ha concesso minutaggio a Ramsey, per citarne uno.

I bianconeri potrebbero provare a strappare alla Roma un pilastro del centrocampo di Mourinho, parliamo di Jordan Veretout. Secondo quanto riportato dai colleghi del sito Calciomercatoweb.it i bianconeri hanno posato gli occhi sul centrocampista francese, fresco di convocazione nella Nazionale trans-alpina. Per Mourinho è un intoccabile, il contratto che lo lega alla Roma è in scadenza a giugno 2024. La valutazione parte da un tetto di 40 milioni di euro, ma la volontà del tecnico portoghese potrebbe essere di nuovo determinante. Mou non vuole perdere il suo faro di centrocampo, piuttosto potrebbe inizare a premere pubblicamente per il suo rinnovo, per Lorenzo Pellegrini ha portato bene..