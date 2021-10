Calciomercato Roma, salta il rinnovo in Serie A | Può arrivare a zero

Diverse opzioni sul tavolo di Tiago Pinto per quanto riguarda il calciomercato della Roma. Tra queste, anche un obiettivo a parametro zero.

Le ultime decisioni di José Mourinho confermano ancora una volta quanto si era già visto nelle scorse settimane: Gonzalo Villar è ai margini del progetto. Già a gennaio, quindi, la Roma dovrà puntare su un altro centrocampista da acquistare.

Una scelta che sembra ormai impossibile da cambiare, quella dell’allenatore portoghese, che è intenzionato ad escludere Villar dalla lista dei convocati per la sfida di domani contro la Juve. Oltre ad un centrocampista, il General Manager giallorosso Tiago Pinto dovrà probabilmente portare a casa l’acquisto di un difensore capace di agire sia come laterale destro che come centrale. Un compito non semplice per il dirigente giallorosso, che intanto continua a monitorare il mercato.

Calciomercato Roma, occasione a zero | Mou lo vuole da tempo

Particolare attenzione quindi va dedicata al capitolo dei giocatori che a giugno potranno liberarsi a zero. La famiglia Friedkin ha chiarito che garantirà investimenti importanti, ma l’arrivo di giocatori svincolati può aiutare a rinforzare ulteriormente la rosa.

Tra questi potrebbe rientrare anche un vecchio pupillo di Mourinho. Ivan Perisic infatti vedrà scadere il proprio contratto con l’Inter nel giugno 2022 e le trattative per il rinnovo non sembrano procedere nella direzione di una sua permanenza. I nerazzurri vogliono portare avanti il piano di riduzione del monte ingaggi e hanno offerto al croato un prolungamento al ribasso, con una proposta da circa 3 milioni di euro. Perisic non sembra intenzionato ad accettare e già da gennaio potrebbe accordarsi con un nuovo club. Secondo todofichajes.com su di lui si registra l’interesse di Bayern Monaco – dove ha giocato due stagioni fa – Arsenal ed Atletico Madrid. Probabile però che, se davvero si liberasse a zero, Mourinho possa chiedere uno sforzo a Pinto per portare l’esterno nella Capitale. L’allenatore aveva corteggiato a lungo Perisic quando sedeva sulla panchina dello United: ora i due potrebbero finalmente lavorare insieme a Roma.