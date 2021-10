Juventus-Roma, assenza ormai certa | Il piano di Allegri

Juventus-Roma, assenza ormai certa in vista della sfida di domani sera all’Allianz Stadium. Ecco il piano di Massimiliano Allegri

L’assenza ormai è quasi certa. E se Allegri sperava di recuperarlo almeno per la panchina, magari mandandolo in campo nella ripresa, le sensazioni sono completamente diverse ad un giorno solo dalla partita.

Dalla Continassa arrivano notizie importanti per quanto riguarda gli infortunati bianconeri. Anche ieri sia Alvaro Morata che Paulo Dybala hanno lavorato a parte. Ma se per lo spagnolo la cosa era scontata o quasi, situazione diversa, almeno alcuni giorni fa, sembrava quella dell’argentino, con il tecnico bianconero che sperava di averlo almeno disponibile per la panchina. Ma quello che potrebbe essere ufficiale oggi, è il fatto che nemmeno tra i convocato la Joya dovrebbe esserci. Due assenze pesanti per la Juventus: ma Allegri ha già pronto, ovviamente, un piano.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, eccezione Friedkin | Il piano anti-scippo

LEGGI ANCHE: Verso Roma-Milan, emergenza totale | Altro top player a rischio

Juventus-Roma, chi al fianco di Chiesa?

Sarà Chiesa, senza dubbio, ad essere schierato lì davanti. E sono tante le opzioni che ha in mente il tecnico livornese. L’indiziato numero 1 è Kean, che potrebbe così giocare al fianco dell’azzurro. Indietro, in queste gerarchie, sono invece Kulusevski e Kaio Jorge. Mentre non è da scartare l’ipotesi di un possibile impiego di Bernardeschi alle spalle dell’unica punta in un 4-4-1-1 che prende sempre più piede.

Sì, perché nemmeno a centrocampo la Juventus sta benissimo con l’assenza certa di Rabiot perché positivo al Covid e con Ramsey e McKennie che non lasciano garanzie. La cosa certa, a poco più di un giorno dal fischio d’inizio, è che sarà una Juve incerottata quella che affronterà la Roma dello Special One. Che intanto, in casa sua, guarda alla possibilità di recuperare Tammy Abraham anche se i tempi non verranno per niente forzati.