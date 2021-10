Roma-Milan, infortunio dell’ultim’ora | Può saltare il big match

By

Roma-Milan, per il big match potrebbe registrarsi un’importante assenza. La notizia è dell’ultim’ora.

La sfida contro i rossoneri è in programma tra circa due settimane, alle ore 18. Domenica 31 ottobre, infatti, i capitolini affronteranno davanti al proprio pubblico la squadra di Pioli, chiosando un tris di big match che avrà inizio domani sera a Torino.

Tra quest’ultimo e quello con i lombardi ci sono le tre partite con Bodo Glimt, Napoli e Cagliari, di cui la prima e l’ultima in trasferta. Servirà, come più volte sottolineato, un’ottima gestione di risorse ed energie per chiosare nel migliore dei modi questo ciclo di gare a inizio novembre contro il Venezia.

Mentre, come è ovvio e giusto che sia, l’attenzione di media e tifosi è però attualmente concentrata su Juventus-Roma, non è da sottovalutare una notizia giunta in questi minuti e che potrebbe interessare i 90 minuti del pomeriggio di Halloween.

Roma-Milan, Rebic potrebbe saltare la gara

In questi minuti, infatti, Ante Rebic è stato costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo, a causa di una problematica che sembrerebbe interessare il tallone.

La situazione andrà sicuramente monitorata nelle prossime settimane e bisognerà aspettare gli esami strumentali o le valutazioni più approfondite dello staff prima di lanciare sentenze.

Ciò che è certo, però, considerando anche il passivo di 0-2 maturato da Giroud e compagni fino all’intervallo contro gli scaligeri, è che l’entusiasmo legato ai 7 punti maturati con Lazio, Juventus e Atalanta prima della sosta si sta pian piano spegnendo in casa Milan.

Questo anche a causa delle brutte notizie giunte dalle Nazionali, relative alle positività di Theo Hernandez e Brahim Diaz. Al momento, potenzialmente, ai due appena citati potrebbe aggiungersi anche l’attaccante ex Eintracht nel corpo di eventuali indisponibili per la sfida del 31.

Seguiranno aggiornamenti.