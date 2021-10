Calciomercato Roma, inserimento dalla Liga | Aumenta la concorrenza

Continuano a rincorrersi voci di calciomercato che vedono direttamente coinvolta la Roma. Le ultime arrivano dalla Spagna.

La priorità della Roma per il calciomercato di gennaio è nota: Tiago Pinto vuole regalare a José Mourinho un centrocampista da affiancare a Veretout e Cristante.

L’allenatore portoghese aveva chiesto un nuovo arrivo in mezzo al campo già nei primissimi giorni dopo il suo arrivo a Roma. Le strade del calciomercato, però, hanno portato Pinto a concentrarsi su altri obiettivi, rimandando l’obiettivo in mediana a gennaio. Ora non si può più aspettare e per non farsi trovare spiazzato, il G.M. lavora su più tavoli. Resta infatti vivo il forte interesse per Zakaria. Lo svizzero però è finito nel mirino di diversi club e il suo arrivo non sarà scontato. Per questo nei giorni scorsi è circolata la voce sull’interessamento giallorosso per un altro giocatore.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza | Ci prova il Betis

L’idea di Pinto è chiara: mantenere aperte più strade così da potersi poi riservare una scelta al momento delle decisioni finali. E così gli occhi del manager sono puntati anche sulla Liga spagnola.

Lì Pinto ha individuato, con la benedizione di Mourinho, in Riqui Puig un possibile rinforzo. Il talentino del Barcellona non gioca quanto vorrebbe e una sua partenza in prestito a gennaio è più che probabile. Soprattutto se Koeman dovesse essere confermato sulla panchina blaugrana. Secondo il sito spagnolo fichajes.com, però, sul centrocampista sarebbe forte l’interesse anche di un altro club. Si tratta del Real Betis, a sua volta in cerca di un rinforzo di livello per il centrocampo. La concorrenza per arrivare a Puig, quindi, aumenta. Pinto dovrà riuscire a convincere il ragazzo che la Roma è la migliore opzione per lui, se davvero vorrà portarlo nella Capitale.