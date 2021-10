Juventus-Roma, esce dopo 20 minuti | Infortunio per il giallorosso

By

La sfida contro i bianconeri non è iniziata bene per José Mourinho. Il giallorosso è uscito nel primo tempo per infortunio.

Al minuto numero 20 di Juventus-Roma, Nicolò Zaniolo ha dovuto abbandonare il campo di gioco per un infortunio. Il numero 22 giallorosso si è accasciato a terra dopo aver sentito una sorta di stiramento alla gamba sinistra.

Il giocatore è stato sostituito poi al minuto 26, facendo posto a Stephan El Shaarawy e non Carles Perez o Eldor Shomurodov. Sulla corsia di destra ci va Henrikh Mkhitaryan. Le sfide contro i bianconeri non sono proprio fortunate per Zaniolo.