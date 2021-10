Juventus-Roma, UFFICIALE: Allegri perde un altro big

Juventus-Roma, adesso è ufficiale. Ecco chi non ci sarà nel big match di stasera.

Manca sempre meno ad una delle gare più attese di questo weekend, interessante per i numerosi spunti che sottintende e anche per le scelte di campo che i due mister saranno tenuti a fare.

Mourinho non ha ancora sciolto i dubbi su Tammy Abraham, le cui condizioni sono state monitorate costantemente negli ultimi giorni e la cui problematica è risultata meno grave del previsto. I giallorossi non vogliono però forzare i tempi, onde evitare spiacevoli ricadute, e l’attaccante inglese, seppur partito con la squadra, non è ancora certo di scendere in campo da titolare.

Interessanti novità interessano anche il mondo zebrato, dal quale sarebbero giunte in questi minuti importanti e ufficiali notizie relative ai convocati per la gara di stasera.

Juventus-Roma, i convocati dei bianconeri: out anche De Ligt

A preoccupare maggiormente tra le fila piemontesi erano le condizioni di Dybala e Morata, i cui rientri erano entrambi previsti per la partita successiva a quella con i capitolini. L’argentino ex Palermo non è stato convocato e la sua esclusione è dunque ufficiale.

A sorpresa, invece, il numero 9 è riuscito a recuperare prima del previsto e sarà a disposizione di mister Allegri. Quest’ultimo dovrà però rinunciare ad un giocatore la cui presenza non era stata messa in discussione. Ci riferiamo a Matthijs De Ligt, che ha rimediato un leggero affaticamento all’adduttore.