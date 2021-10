Juventus-Roma, pasticcio Orsato | Tifosi furiosi sui Social

Un grande pasticcio commesso dal direttore di gara nel gol che la Roma aveva segnato a gioco però già fermo.

E’ giallo sul rigore concesso alla Roma sbagliato poi da Veretout. Il fischietto di Schio aveva concesso in un primo momento il rigore ai giallorossi, poi fuorigioco.

Andiamo a ricostruire quanto accaduto all’Allianz Stadium sul finire del primo tempo. Con la Juventus in vantaggio per 1-0, Tammy Abraham si guadagna il fallo che vale il calcio di rigore, ma prima del fischio di Orsato, arrivato pochi secondi dopo, la Roma era riuscita a segnare sempre con l’attaccante inglese su assist di Mkhitaryan.

Per il guardalinee però era anche fuorigioco (sinceramente molto dubbio), ma prima che la palla entrasse in rete (nonostante il possesso palla fosse ancora della Roma), Orsato ha fischiato il fallo subito da Abraham. Il direttore di gara avrebbe dovuto aspettare la fine dell’azione per poi fischiare rigore o eventualmente fuorigioco. Insomma un pasticcio che non è rimasto inosservato, scatenando la furia Social dei tifosi giallorossi, ma anche di molti addetti ai lavori.