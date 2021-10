Ennesimo stop, terzino infortunato | Salta la Roma

Non giungono buone notizie in casa Cagliari, nonostante i primi 3 punti arrivati in campionato. Walter Mazzarri ha perso il terzino titolare dopo pochissimi minuti.

Il Cagliari ha trovato la prima, importantissima vittoria in campionato. Può sorridere Walter Mazzarri, dopo il 3-1 rifilato alla Sampdoria in casa, ma la prima vittoria stagionale non porta solo notizie positive al tecnico toscano. Dopo pochi minuti gli isolani hanno dovuto rinunciare al terzino sinistro titolare, si teme un lungo stop per lui.

E’ tornata la Serie A dopo la sosta Nazionali, con l’ottava giornata di campionato. In casa Cagliari c’è grande entusiasmo, dopo i primi tre punti stagionali trovati dalla squadra isolana. Prima vittoria macchiata da un infortunio però, non il primo in stagione. Walter Mazzarri dopo pochi minuti dall’inizio della gara ha dovuto rinunciare al suo terzino sinistro titolare.

Leggi anche: Verso Roma-Milan, recupero a sorpresa? | Si è allenato in gruppo

I sardi saranno attesi dalla trasferta di Firenze nel prossimo turno, viola che chiuderanno questa ottava giornata domani sera sul campo del Venezia. Dopo la trasferta toscana gli isolani incontreranno invece la Roma di Mourinho, attesa tra poche ore dalla sfida sul campo della Juventus.

Leggi anche: Juventus-Roma, Allegri sorprende tutti | Gli “indizi” dalla rifinitura

Il Cagliari perde il terzino titolare, ennesimo infortunio

Prima vittoria stagionale che lascia un po’ di apprensione in casa Cagliari, dopo l’ennesimo infortunio occorso al terzino sinistro Dalbert. Dopo appena 11 minuti il laterale brasiliano è finito a terra dopo un duro contrasto. Le sue condizioni non gli hanno permesso di proseguire la gara, cambiando i piani al tecnico Mazzarri. L’allenatore toscano ha deciso di inserire un centrocampista al suo posto, con l’ingresso di Deiola. Ora sale apprensione intorno alle condizioni del terzino sinistro, già fermo a fine settembre per un problema ai flessori della coscia sinistra. Ora si parla di un trauma contusivo al ginocchio, saranno fondamentali gli esami strumentali al quale il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore. Di sicuro out nella trasferta di Firenza, rimane in fortissimo dubbio anche per la gara contro la Roma.