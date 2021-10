Juventus-Roma, formazioni ufficiali | La decisione su Abraham

Tutto pronto all’Allianz Stadium, dove alle 20:45 si scontreranno Juve e Roma. I due tecnici hanno sciolto le riserve e comunicato le formazioni ufficiali.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Roma, gara elettrizzante in programma per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. I due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali, non mancano sorprese tra i 22 giocatori che si troveranno tra pochissimo sul terreno da gioco. Entrambe le squadre sono alle prese con vari infortuni e calciatori aggregati dalle Nazionali molto in ritardo.

Ci siamo, tra pochissimo all’Allianz Stadium si affronteranno Juventus e Roma, è la centesima trasferta per i giallorossi sul campo dei bianconeri. Prima sfida alla Juve per Josè Mourinho da allenatore della Roma, non mancano motivazioni per il tecnico portoghese, da sempre mal digerito dall’ambiente bianconero. Dall’altro lato Massimiliano Allegri vuole dare continuità alle tre vittorie consecutive giunte finora in Serie A.

La Roma precede in classifica i bianconeri di quattro punti, dopo l’avvio di stagione difficoltoso per la truppa di Allegri. Mourinho sogna di allungare sui rivali storici, ma è una trasferta da sempre tra le più difficili in casa giallorossa. Basti pensare che da quando i bianconeri hanno rinnovato il loro stadio sono giunte ben 10 sconfitte su 11 gare. Ultima trasferta dolce per lo Special One, che nel novembre 2018 vinse con il suo United 1-2.

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali

Tanta attesa c’era intorno alle scelte dei due tecnici, ora sono stato comunicate ufficialmente le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto. Ultimo forfait, a sopresa, quello del difensore De Ligt, l’olandese non è stato convocato da Allegri. Lato Roma ecco la decisione di Mou su Tammy Abraham.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho