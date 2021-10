Infortunio alla caviglia, a rischio presenza contro la Roma

Roma-Milan, ci sarebbero delle novità relative all’infortunio rimediato dal giocatore rossonero. Ecco le ultime

Mentre ormai mancano poche ore dalla sfida dell’Allianz Stadium tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho, è iniziato l’ottavo turno di Serie A.

Lo Spezia ha superato 2-1 in rimonta la Salernitana, la Lazio ha vinto 3-1 contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter, e non senza polemiche, e infine in serata il Milan di Stefano Pioli fa tre gol nel secondo tempo e supera 3-2 il Verona dopo lo 0-2 iniziale per la squadra di Tudor. Proprio nella sfida tra i rossoneri e l’Hellas, è arrivata una brutta notizia per il tecnico del Milan, dopo le due positività di Brahim Diaz e Theo Hernandez.

Roma-Milan, un rossonero a rischio

Questa volta la nota negativa arriva dal campo, dove l’attaccante Ante Rebic dopo 36 minuti ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Il croato infatti ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra che potrebbe tenerlo lontano dal campo per un po’ di tempo. Dunque, continua ad essere a rischio la sua presenza per la sfida di domenica 31 ottobre contro la Roma.

Nel reparto offensivo i rossoneri possono fare affidamento a due veterani come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, oppure a due giovani come Rafael Leao e Daniel Maldini.