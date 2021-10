Biglietti Roma, è boom anche per le sfide contro Napoli e Milan

Nonostante il ko contro la Juventus prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti ma anche la vendita libera dei biglietti.

Lo Stadio Olimpico potrebbe essere nuovamente tutto esaurito con lo Stadio ora aperto fino al 75% della capienza massima. Ecco la situazione di Roma-Napoli e Roma-Milan.

Il calendario della Roma è fitto di impegni da qui fino al prossimo 7 novembre, ultima giornata di Serie A prima del terzo stop per la sosta delle Nazionali. I giallorossi giovedì saranno in Ucraina, nella trasferta di Conference League contro lo Zorya, ma domenica sarà nuovamente campionato, per il big match delle ore 18 quando arriverà la capolista, il Napoli di Luciano Spalletti che potrebbe eguagliare le 10 vittorie nelle prime 10 giornate della Roma di Rudi Garcia.

Abbonamenti Roma, la situazione biglietti contro Napoli e Milan

Starà a Mourinho e alla compagine giallorossa fermare i partenopei. Per la sfida contro i campani si è arrivati a quota 39.000 tagliandi venduti, 19.500 dei quali derivanti dalla campagna abbonamenti. Sono duemila circa di meno (37.000) quelli che per ora saranno presenti nell’altra super sfida, quella contro il Milan di domenica 31 ottobre. Tra Napoli e rossoneri, c’è anche la trasferta sarda contro il Cagliari, per il turno infrasettimanale previsto per prossima settimana. Un crocevia importante per la Roma di José Mourinho