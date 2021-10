Lesione del legamento, ancora a rischio contro la Roma

La sfida di giovedì in Conference League, poi il Napoli, poi il turno infrasettimanale col Cagliari e poi il Milan.

Il tour de force giallorosso è iniziato domenica scorsa, dopo la sosta per le Nazionali. Messo alle spalle il ko di Torino, la Roma si appresta a giocare sempre ogni 3 giorni.

L’infortunio di Nicolò Zaniolo non dovrebbe preoccupare molto la Roma ma a scopo precauzionale il numero 22 non farà parte della trasferta norvegese di giovedì e probabilmente non ci sarà nemmeno nella sfida di domenica contro il Napoli di Spalletti. Una serie di partite ravvicinate che Mourinho dovrà giocarsi però anche con giocatori che fino ad ora hanno avuto molto meno spazio rispetto ai titolari. Difficilmente domenica cambierà la formazione rispetto alle giornate precedenti, eccezion fatta per Zaniolo appunto.

Roma-Cagliari, le ultime sull’infortunio di Dalbert

Intanto arriva un aggiornamento per una squadra che la Roma affronterà prossima settimana, nel turno infrasettimanale. Il club capitolino, infatti, è atteso all’Unipol Domus mercoledì 27 ottobre, quando alle ore 20:45 affronterà il Cagliari. Ieri vi avevamo riportato alcuni aggiornamenti sull’infortunio di Dalbert Henrique. Le ultime sul problema avuto dall’ex Inter e Fiorentina, però, come riportato tramite un comunicato dal club sardo, parlano di una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

La nota del club: “A seguito dell’infortunio riportato durante la gara contro la Sampdoria, Dalbert è stato sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica effettuata nella giornata odierna dal Prof. Massimiliano Salvi, consulente ortopedico del Club. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo e verrà valutato giorno per giorno“.