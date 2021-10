Calciomercato Roma, fissato il prezzo | Servono 22 milioni

Tiago Pinto e José Mourinho sono al lavoro per cercare i rinforzi giusti nel calciomercato di gennaio.

In questa prima parte di stagione le gerarchie tattiche e non del tecnico portoghese sono fin troppo chiare, tanto da utilizzare quasi sempre gli stessi giocatori.

Le sostituzioni che arrivano quasi sempre tardi, l’utilizzo di pochi giocatori anche quando le partite sono molto ravvicinate sono un segnale chiaro che lo Special One ha dato alla società. Come vi abbiamo anche detto, però, è pur vero che sarà impensabile vendere tutti i giocatori che Mou non utilizza a gennaio. La situazione dunque sarà molto delicata. A partire dal centrocampista, e poi dal terzino destro, ecco le ultime sugli obiettivi.

Calciomercato Roma, fissato il prezzo di El Ghazi

Uno dei nomi presenti sulla lista del general manager portoghese è quello di Anwar El Ghazi, esterno offensivo classe ’95. Il giocatore di proprietà dell’Aston Villa, secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, sarebbe stato valutato dalla società inglese almeno 18 milioni di sterline. L’olandese dopo un passato nell’Ajax e nel Lille, nell’estate del 2018 era stato acquistato in prestito oneroso da 2 milioni di euro dai Villans, diventato poi titolo definitivo un anno dopo per 9 milioni di euro.

La sua migliore stagione in Premier League è stata la scorsa, con uno score di 10 gol in campionato e 1 in EFL Cup. Quest’anno l’olandese è a quota tre reti e due assist. In totale da quando è all’Aston Villa ha realizzato 26 reti (6 delle quali in Championship). La Roma dunque rimane interessata al giocatore e la società inglese sembra intenzionata a cedere il ragazzo.