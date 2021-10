Calciomercato Roma, salta la cessione | “Voglio vincere qui”

Dopo un lungo silenzio e tante voci sul proprio conto torna a parlare un possibile obiettivo di calciomercato della Roma.

A due giorni dall’amara sconfitta di Torino, la Roma si lecca le ferite per una partita che ha visto la squadra giallorossa seconda alla Juventus solo nel risultato.

La sfida dell’Allianz Stadium lascia tanta rabbia per alcune decisioni arbitrali decisamente da rivedere, ma anche la consapevolezza di un percorso di crescita della squadra. La Roma è infatti riuscita a mettere a più riprese in difficoltà la Juventus, nonostante il piano di gioco di Allegri puntasse soprattutto sull’obiettivo di blindare la fase difensiva bianconera. Intanto il calciomercato si avvicina e rimangono diversi temi sul tavolo del General Manager giallorosso Tiago Pinto. L’intenzione del portoghese è di rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho cogliendo le opportunità che si incontreranno nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, sfuma parole d’amore per il club | “Voglio vincere qui”

Tra i diversi nomi fatti in ottica Roma nelle ultime settimane c’è quello di Samuel Umtiti. Il difensore francese attraversa un periodo particolarmente complicato al Barcellona e potrebbe partire.

Per questo il centrale è stato accostato a diversi club europei, Roma compresa. Umtiti trova poco spazio a Barcellona, tanto che nei giorni scorsi si era diffusa la voce di una possibile rescissione unilaterale messa in atto dal giocatore a fine stagione per via dello scarsissimo impiego da parte del club. Ora il calciatore ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo. Il francese è tornato sui problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi mesi, assicurando che le sue condizioni fisiche al momento sono ottime. “Adesso sto meglio di quando sono arrivato al Barcellona“, ha garantito il centrale. Poi ha rivendicato l’impegno che sta mettendo per tornare ad alti livelli – “Visto che non parlo, le persone pensano che io non faccia niente. In realtà sto lavorando duro per recuperare” – e la decisione di non operarsi dopo l’infortunio estivo. Ma Umtiti ha parlato, soprattutto, di mercato: “Non ho in programma di andarmene a gennaio. Io voglio vincere con la maglia del Barcellona” ha detto. “Non mi vedo altrove. La mia intenzione è di portare a termine il mio contratto“, ha aggiunto prima di arrivare alla dichiarazione d’amore finale: “Questo è un club che amo“. Parole che allontanano un suo possibile sbarco nella Capitale.