Calciomercato Roma, blitz improvviso per il colpo a zero

Continua il casting del General Manager Tiago Pinto per rinforzare la rosa della Roma a gennaio. Con una concorrente in più.

José Mourinho è abituato a parlare in modo schietto e diretto. Lo ha fatto per tutta la sua carriera, sin dagli esordi in Portogallo. E continua a farlo oggi, alla guida della Roma.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il club ha già deciso | Doppio colpo per Mourinho

Il tecnico portoghese difficilmente fa mistero delle proprie opinioni. Abituato a pronunciarsi in modo netto sui temi che gli vengono proposti, Mourinho sin dal suo arrivo nella Capitale ha messo in evidenza quelli che secondo lui sono i limiti della rosa giallorossa. Una squadra ben allestita, per la quale ha elogiato la dirigenza, ma corta in alcuni reparti. In alcune posizioni, insisteva ancora sabato nella conferenza stampa prima di Juve-Roma, non abbiamo i ricambi che hanno altre squadre di Serie A. Un problema per chi è chiamato quasi sempre a giocare ogni tre giorni, tra Campionato e Conference League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, salta la cessione | “Voglio vincere qui”

Calciomercato Roma, spunta il Betis | Concorrenza a centrocampo

Le urgenze più importanti in casa giallorossa sono due: l’arrivo di un terzino destro che possa far rifiatare Karsdorp e quello di un centrocampista di spessore.

Fin qui, Mourinho ha puntato quasi esclusivamente su Cristante e Veretout e sin dai primi giorni a Roma insiste sulla necessità di acquistare un centrocampista di grande livello. Un uomo capace di far fare il salto di qualità all’intera squadra, in termini tecnici e di personalità. Il casting di Tiago Pinto ha coinvolto numerosi mediani, tra i quali anche Axel Witsel. Il belga è uno dei migliori profili alla voce “parametri zero“: al pari di Denis Zakaria, infatti, il suo contratto scadrà nel giugno 2022. Circostanza che ingolosisce la Roma per un suo arrivo a zero a fine stagione o, in alternativa, a prezzo di saldo già a gennaio. Sulle tracce di Witsel, però, ci sono diversi club europei. La concorrenza è agguerrita e si sarebbe arricchita, nelle ultime ore, di un nuovo rivale. Si tratta del Betis, fortemente interessato al mediano belga. Secondo il portale fichajes.net il club di Siviglia vuole rifarsi il look con arrivi importanti a parametro zero e ha messo in lista anche Witsel. In attesa di capire se il belga troverà un accordo con il Borussia Dortmund per rinnovare, dunque, la corsa al centrocampista si fa ancora più complessa.