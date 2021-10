Calciomercato Roma, colpo Newcastle | Via libera per l’addio

Calciomercato Roma, ribaltone Newcastle: potrebbero materializzarsi le condizioni giuste per l’addio. Pioggia di milioni!

In una sessione di calciomercato in cui tendenzialmente non si dovrebbero registrare grandi investimenti, uno strappo alla regola potrebbe essere rappresentato dalle strategie del Newcastle.

La proprietà saudita dei Magpies sta progettando una campagna acquisti che definire faraonica sarebbe solo un eufemismo, con l’intento di risollevare le sorti di un club che negli ultimi anni è vissuto all’ombra delle super potenze di Premier League. Tanti sono gli obiettivi dei bianconeri, che avrebbero sondato addirittura la possibilità di ingaggiare Mourinho, legato al Newcastle da un rapporto “emozionale”, per stessa ammissione del tecnico lusitano. Se mettere le mani sullo Special One sembra francamente impossibile, non si può dire lo stesso per uno dei bomber maggiormente attenzionate dalle big europee.

Calciomercato Roma, il Newcastle fa sul serio per Vlahovic: l’asta è partita

Ci stiamo riferendo a Dusan Vlahovic, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023, e per il quale si starebbero creando i presupposti per una clamorosa asta internazionale. Sul bomber serbo, infatti, oltre all’interesse della Juventus, del Tottenham e dell’Atletico Madrid, c’è da segnalare anche l’irruzione del Newcastle che, stando a quanto riferito da “La Nazione“, avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi. In giornata il classe ‘2000 è stato accostato dalla Bild anche al Borussia Dortmund, nell’ottica di un sostituto di Haaland, ormai in odore di cessione.

Qualora la Fiorentina dovesse perfezionare la cessione di Vlahovic, che potrebbe concretizzarsi anche a gennaio qualora arrivasse l’offerta giusta, i gigliati sarebbero costretti ad andare alla ricerca di un attaccante all’altezza, ed ecco che la candidatura di Borja Mayoral riprenderebbe quota in maniera esponenziale.