Roma, infortunio Zaniolo: rebus rientro | Spunta la data

Roma, ecco le ultime sul rientro di Zaniolo, infortunatosi nel corso della gara contro la Juventus: spunta la data del rientro.

Fino a quando è restato in campo contro la Juventus, si è rivelato una vera e propria spina nel fianco della difesa bianconera, con gli uomini di Allegri che hanno fatto fatica ad arginarne lo strapotere atletico.

Tuttavia, il match di Niccolò Zaniolo allo Stadium è durato poco più di mezz’ora, quando José Mourinho è stato costretto a sostituirlo, alla luce del problema fisico accusato dall’ala offensiva cresciuta nelle giovanili dell’Inter. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore, però, hanno escluso qualsiasi tipo di lesione, scenario che si temeva ma che alla fine non si è concretizzato. Motivo per il quale, Zaniolo potrebbe tornare a stretto giro di posta, alla luce anche degli impegni ravvicinati che vedranno protagonisti la compagine giallorossa.

Roma, infortunio Zaniolo: la decisione per il Napoli

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Zaniolo salterà sicuramente il Bodo Glimt e molto probabilmente anche il Napoli, salvo poi rientrare in occasione del turno infrasettimanale contro il Cagliari: scelta, questa, ponderata dallo staff sanitario giallorosso, che non vuole correre nessun tipo di rischio, scongiurando in tutti i modi qualsiasi chance di ricaduta. Ragion per cui, salvo clamorosi colpi di scena, Mou dovrebbe averlo a disposizione a pieno regime contro il Milan, match che chiuderà questo trittico di fuoco, apertosi con la sfida dello Stadium.