Roma-Napoli, ufficiale la designazione arbitrale | Tutti i nomi

Roma-Napoli, ufficiali i nomi della designazione arbitrale per la delicata sfida di domenica 24 ottobre.

I capitolini sono attesi dal difficile impegno casalingo contro la corazzata Spalletti fra quattro giorni, alle ore 18. Sul prato dell’Olimpico Mancini e compagni accoglieranno infatti il Napoli, la rosa più in forma della stagione e reduce da ben otto vittorie consecutive.

Sarà necessaria una prestazione di grande attenzione, contro un avversario sulla carta più forte ma, soprattutto, più in fiducia e anelante a superare il record di vittorie consecutive da inizio stagione detenuto ancora dalla Roma. Prima, però, Mourinho dovrà provare a chiudere il discorso qualificazione in Conference, essendo in programma domani, giovedì 21 ottobre, la trasferta europea sul campo del Bodo Glimt.

In giornata, intanto, sono arrivate le ufficialità delle disegnazioni arbitrali della prossima giornata. Ecco i nomi del corpo cui sarà affidata la direzione di quello che un tempo era chiamato il “Derby del sole”.

Roma-Napoli, ufficiale la designazione di Massa per la direzione del match

Relativamente a questa scelta c’era molta curiosità all’ombra del Colosseo e del Vesuvio, vista la delicatezza della sfida ma, soprattutto, le non poche polemiche succedutesi nelle ultime 72 ore a causa dell‘infelice gestione Orsato all’Allianz Stadium.

In mattinata, la Lega di Serie A ha annunciato i nomi dei direttori di gara per la prossima giornata. Per quanto concerne la sfida contro i partenopei, la conduzione è stata affidata a Davide Massa della sezione di Imperia. Il quarantenne sarà coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Imepriale. A questi si aggiunge il IV uomo Irrati e la coppia Di Bello-Valeriani rispettivamente come Var e Avar.