Calciomercato Roma, arriva l’annuncio | Addio ufficiale

Il giocatore al centro del calciomercato invernale della Roma ha parlato alla stampa dove ha annunciato la sua partenza

Tiago Pinto ha rizzato le orecchie. Il general manager della Roma in questi giorni sta studiando le strategie per regalare a José Mourinho il terzo acquisto di gennaio. Dopo Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira, Pinto vuole accontentare il tecnico portoghese. Per ritenere la rosa completa, infatti, l’ex tecnico del Real Madrid chiede l’arrivo di un altro giocatore. Intanto l’ex Arsenal e l’ex Porto sono stati subito testati. Il primo ha dimostrato buona qualità ed ha sostituito bene Rick Karsdorp nelle due gare contro Juventus e Milan. Il centrocampista dei Dragoes, invece, è stato impiegato contro il Lecce in Coppa Italia e contro il Cagliari.

Proprio con i sardi, l’ex Porto ha segnato il gol vittoria partendo dal dischetto e trafiggendo Cragno. Una buona gara, quella del numero 27, completata anche dalla rete. Proprio il centrocampo è il ruolo che Mourinho vorrebbe vedere rinforzato e per questo ha chiesto ai Friedkin uno sforzo in più. La proprietà giallorossa ha dato mandato a Tiago Pinto di trovare un terzo innesto per migliorare la linea mediana.

Calciomercato Roma, Kamara annuncia: “Lasciare il Marsiglia un bene per il mio futuro”

Nel mirino di Tiago Pinto per migliorare il centrocampo c’è Boubacar Kamara, mediano ventiduenne francese in scadenza dal Marsiglia. In un’anticipazione di un’intervista a La Provence, riportata da Pagine Romaniste, il centrale ha parlato del suo futuro: “Lasciare il Marsiglia è una decisione difficile, ma è un bene per il mio futuro”. Con queste parole Kamara ha annunciato la fine del rapporto con il Marsiglia che potrebbe decidere di venderlo a gennaio e guadagnare qualcosina o, vederlo partire a zero in estate. “Tornare al Marsiglia in futuro? Non voglio andare avanti, ma è il mio club del cuore e tutto è possibile. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma abbiamo formato una famiglia”. Infine, Boubacar ha dedicato un pensiero ai supporters: “La città e i tifosi rimarranno nel mio cuore“.