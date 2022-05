Calciomercato Roma, effetto domino anti Juve | Il regalone per Mou arriva così

Calciomercato Roma, l’effetto domino che fa godere Mou e tramortisce Allegri: il pupillo dello Special One arriva così.

Meno di 24 ore al fischio d’inizio di Roma-Leicester, turning point della stagione della compagine di Mou, con Pellegrini e compagni che vogliono strappare il pass per la finale di Conference League. Appuntamento al quale i giallorossi si presentano in un discreto stato di forma, sebbene il pareggio maturato in casa contro il Bologna abbia segnato una battuta d’arresto da non trascurare in ottica Europa League.

La prossima sessione estiva di calciomercato, in questo senso, rappresenterà un’ottima fonte dalla quale attingere calciatori funzionali al credo tattico dello Special One, che non ha mai fatto mistero di volere a tutti i costi un regista dalle spiccate qualità in fase di impostazione, ma allo stesso in grado di fungere da filtro davanti alla difesa. Un profilo alla Xhaka, per intenderci, e non a caso l’elvetico – sebbene sia stato incensato a più riprese da Arteta nell’ultimo periodo – è da tempo nel dossier di Tiago Pinto, che soprattutto la scorsa estate per molti mesi ha vagheggiato l’idea di portare il centrocampista nella Capitale.

Calciomercato Roma, Arsenal su De Jong: spiragli per Xhaka?

Tuttavia, le indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica, rilanciate più nello specifico da football.london, possono rimescolare nuovamente le carte in tavola, a questo punto in maniera determinante. Secondo il portale inglese, infatti, ci sarebbe anche Frankie de Jong tra i desiderata dell’Arsenal, con i Gunners che si apprestano a rivoluzionare in modo tangibile la zona nevralgica del campo. L’olandese non è considerato incedibile dal Barcellona, e stando alle ultime informazioni dalla Spagna, i blaugrana potrebbero entrare nell’ordine di idee di cedere l’olandese, qualora dovesse arrivare un’offerta da almeno 60-70 milioni di euro. Anche la Juventus è da tempo su De Jong, ma al momento i bianconeri non ancora affondato il colpo, preferendo restare nell’ombra in attesa di futuri sviluppi. Se il blitz dell’Arsenal per De Jong dovesse concretizzarsi, la Roma avrebbe maggiori possibilità di mettere le mani su Xhaka.