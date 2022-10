Verrona-Roma, fuorigioco primo gol 😦 : la sentenza di Marelli 🧐

Verona-Roma, arriva la sentenza di Marelli sul gol del vantaggio. A seguire le dichiarazioni dell’esperto arbitrale dopo la vittoria di Mourinho.

Una cosa è certa, chi ha assistito alla sfida tra Bocchetti e Mou non si è certamente annoiato. Non tanto per la mole di gioco creata quanto, piuttosto, per la serie reiterata di importanti eventi verificatisi soprattutto nella prima frazione di gara. Basti pensare all’espulsione di Dawidowicz nelle prime battute di gara, in seguito allo scellerato intervento del giocatore polacco su Nicolò Zaniolo, costato lui l’allontanamento dal campo dopo il richiamo del Var.

Lo stesso supporto tecnologico era intervenuto qualche minuto prima per appurare la convalida della rete dello stesso giocatore, arrivata in seguito ad una fortunosa e rocambolesca serie di eventi che aveva battuto Rui Patricio e acuito la preoccupazione sottintesa ad una gara che sin dal primo momento si è compreso non essere facilissima. Questo non tanto alla luce delle reminiscenze dello scorso anno, da filtrare con la consapevolezza che lo spessore gialloblù è cambiato nel corso di questi mesi quanto, piuttosto, del grande valore assunto dai novanta minuti da poco conclusisi ai fini della classifica e del morale.

Verona-Roma, la posizione di Marelli sul gol di Dawidowicz

Proprio quando la stacanovista difesa dell’Hellas Verona sembrava essere riuscita a tener botta e a rasentare un punto che avrebbe avuto un valore tutt’altro che snobbabile per gli uomini di Bocchetti, il gol di Volpato ha permesso ai capitolini di andare in vantaggio, corroborato poi dalla marcatura di El-Shaarawy. A suscitare diverse discussioni era stata però la convalida della prima rete della gara, quella del Verona. Su quest’ultima si è così espressa il noto commentatore arbitrale, Luca Marelli ai microfoni Dazn.

“Guardando le telecamere da dietro la porta, è difficile non vedere che la sua posizione sia impattante che fa perdere il contatto con il pallone a Rui Patricio. A mio parere la posizione era irregolare e doveva essere rivista“.