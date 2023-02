DAZN di nuovo down: “Nuovi rimborsi”, cosa sta succedendo

Disservizi Dazn e tifosi nuovamente infuriati: il problema questa volta non sembra essere legato alla piattaforma streaming.

Quest’ultima ha da diversi anni a questa parte monopolizzato gran parte degli eventi sportivi, al termine di una decade contraddistinta da una fruizione affidata soprattutto alla trasmissione satellitare. Non poche in questi anni le polemiche venute a nascere, a causa di una serie di disservizi verificatisi in una prima fase e poi proseguiti a tratti alterni nel tempo.

Se all’inizio sembrava potersi trattare di episodi veniali, anche alla luce della neonata arrogazione dei diritti televisivi, i tifosi hanno in quest’ultimo biennio iniziato ad avanzare non poche polemiche e lamentele, soprattutto in seguito all’aumento dei prezzi fissato a inizio stagione e il cambiamento di alcune modalità che ha cambiato le condizioni e le tariffe per aprire degli account condivisi. Dopo le problematiche di inizio stagione, in diversi momenti si sono registrati episodi di mancata o irregolare trasmissione, prontamente denunciate dagli utenti.

Disservizi Dazn e problemi Tim: tifosi infuriati, tutta la verità

A questi ultimi hanno fatto seguito pratiche di rimborso e riconoscimento delle proprie colpe da parte dei fruitori delle trasmissioni sulla piattaforma, reduci in queste ore dall’ennesimo problema. Come emerso anche da diverse ‘denunce’ social, infatti, si sono verificati problemi soprattutto durante la trasmissione di Spezia-Napoli.

“Sapete come si ottiene un altro rimborso? Ho visto solo un gol del Napoli a causa del disservizio Dazn”. “Ci vogliono mettere alla prova secondo me. Chi resiste altri 90 minuti senza sfasciare la televisione ha diritto immediato ad un premio”. “Dazn, avete stufato!”. “Cosa devo fare per chiedere un altro rimborso? Non funziona niente e come al solito non ho potuto seguire una gara che mi interessa”.

Questa volta va però evidenziato come la problematica sia da ricercarsi non in Dazn quanto, piuttosto, al Tim Down, dopo le segnalazioni giunte da tutta Italia. Molti utenti con altre tipologie di rete non hanno infatti accusato problemi. Il provider Tim non risulta funzionante in tutta Italia con i problemi maggiori che sembrano provenire dalle città principali