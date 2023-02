Zaniolo riappare sui social: la foto fa discutere

Zaniolo, ad un passo dal trasferimento al Galatasaray, si è rifatto vivo sui social network: la nuova foto ha fatto nascere molte polemiche.

Ai titoli di coda il matrimonio tra Nicolò Zaniolo e la Roma. Il giocatore, infatti, è nel mirino del Galatasaray che in queste ore sta provvedendo ad intensificare i contatti in modo tale da chiudere l’operazione prima dell’8 febbraio (giorno in cui termina il mercato in Turchia).

L’accordo con il giocatore è stato trovato, sulla base di 3 milioni netti all’anno. Ora, alla formazione allenata da Okan Buruk non resta altro che individuare quello con i capitolini. Inizialmente sulla scrivania del direttore generale Tiago Pinto era arrivata una proposta da 15 milioni complessivi mentre ora, nelle casse della società dei Friedkin, dovrebbero entrare tra i 20 e i 22 milioni. Le interlocuzioni sono destinate ad andare avanti, con il Galatasaray intenzionato ad arrivare alle strette di mano decisive già entro la giornata odierna.

Altra questione da definire è l’entità della clausola rescissoria che Zaniolo intende inserire all’interno del contratto in modo tale da agevolare un suo futuro ritorno in Italia. L’intesa, alla luce degli aggiornamenti odierna, dovrebbe essere raggiunta a quota 30 milioni. Una cifra, questa, alla portata sia del Milan (che a gennaio ha provato più volte a prenderlo) che del Napoli. Gli azzurri, in particolare, hanno iniziato a seguirlo ritenendolo un ottimo sostituto di Hirving Lozano, impegnato in una complicata trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Roma, altro affronto da Zaniolo

Zaniolo intanto, in attesa di di conoscere novità sul suo futuro, s è rifatto vivo sui social network. In che modo? Pubblicando una foto a petto nudo che lo ritrae felice e sorridente. Inevitabile il riferimento al suo imminente passaggio al Galatasaray, dove ritroverebbe l’ex compagno Sergio Oliveira.

L’immagine, però, ha suscitato un gran numero di polemiche su Twitter. Diversi gli utenti che lo hanno criticato per lo scarso tempismo (la Turchia è stata colpita da un grave terremoto nelle scorse ore) ed il poco amore provato nei confronti della Roma. “Ma non era scioccato e depresso…” si chiede Marco Pietraforte mentre il commento di Eb77 è lapidario: “A me fa tenerezza sinceramente”. Il divorzio da José Mourinho è ormai alle porte. Mancano soltanto da definire gli ultimi dettagli. Poi, per lui e la Roma si aprirà un nuovo capitolo della rispettiva storia. La permanenza in Turchia di Zaniolo, in ogni caso, rischia di durare lo spazio di appena 6 mesi.