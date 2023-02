Calciomercato Roma, da Bove a Zaniolo: strategia a doppio taglio

L’attaccante della Roma è partito dopo la fine del calciomercato invernale in Italia, ma il suo addio non ha portato la cifra sperata

Il calciomercato invernale della Roma non è stato dei migliori ù, così come quello di tutta la Serie A. I club italiani, infatti, si sono ritrovati schiacciati da debiti e conti da rispettare che hanno portato a diverse uscite, ma pochi arrivi. Un caso sono proprio i giallorossi che hanno acquistato solo Diego Llorente dal Leeds e per migliorare il reparto arretrato dove Mourinho chiede da tempo un rinforzo.

Oltre allo spagnolo è arrivato anche Ola Solbakken, che però è stato preso prima dell’inizio ufficiale delle trattative, ma il bodo/Glimt non ha permesso il nulla osta. Il norvegese, così, è potuto partire solo i primi di gennaio per unirsi alla Roma. Le partenze sono state solo tre e si tratta di Nicolò Zaniolo, Matias Vina ed Eldor Shomurodov. Gli ultimi due sono partiti in prestito con destinazioni diverse. Mentre all’inizio Pinto sembrava deciso a voler cedere i due solo a titolo definitivo, ha poi permesse che partissero temporaneamente in direzione Premier League e La Spezia.

Il numero 22, invece, merita un discorso a parte per tutto il polverone che si era creato intorno a lui negli ultimi giorni di calciomercato. L’attaccante, ora la Galatasaray, ha costretto la Roma alla cessione e a trovare un nuovo club nelle ultime due settimane di gennaio. Una corsa contro il tempo con lo spettro dell’esclusione della rosa fino a giugno che sarebbe stata una sconfitta per tutte e due le parti.

Calciomercato Roma, Mourinho tra capitale aumentato e quello vanificato

La sua cessione è avvenuta solo pochi giorni fa, con il club turco che ha ufficializzato il suo arriva Istanbul. La trattativa non è stata delle più semplici, con il club di Galata che ha cercato di abbassare le richieste di Pinto fino alla fine.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel giorno in cui la Uefa ha reso noti i conti delle squadre, è impossibile non analizzare la strategia di Mourinho che ha valorizzato alcuni giocatori, facendone svalutare altri. Chi ha beneficiato di questa manovra sono stati i giovani presenti in rosa come Zalewski, Tahirovic e Bove, che hanno visto il loro cartellino lievitare. Sull’altra faccia della medaglia, invece, c’è Zaniolo con Karsdorp, Vina e Shomurodov. I quattro, secondo la rosea, non sono stati valorizzati dallo Special One che invece si è dovuto accontentare di un incasso minore per quelli che sono partiti.