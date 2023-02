Calciomercato Roma, lo hanno già esonerato: “Solo Mourinho può”

L’allenatore della Roma è finito nel mirino dei tifosi che chiedono a gran voce il suo arrivo prima dell’inizio del calciomercato estivo

La fama e la carriera di José Mourinho hanno reso l’allenatore portoghese uno dei migliori e più vincenti in circolazione in tutto il mondo. Il tecnico della Roma, infatti, può vantare un palmarès che in molti sognano solo e la sua capacità di creare una mentalità e uno spirito vincente sono invidiati da tantissimi colleghi. Proprio per la sua caratura, nel 2021 i Friedkin hanno deciso di affidargli la rosa giallorossa, con un piano triennale molto ambizioso.

Solo nel primo anno nella Capitale, il tecnico è riuscito a vincere la Conference League, neonato torneo della Uefa, che ha permesso a José di riportare in Italia un trofeo europeo. L’ultima volta che un club italiano ha alzato al cielo una coppa della Uefa è stato proprio con lo Special One, che nel 2010 realizzò il triplete con l’Inter. Dopo tanti decenni, poi, Mourinho ha riportato la Roma a vincere un trofeo europeo, conquistando la notte di Tirana.

Ora il suo futuro sulla panchina giallorossa non è più così sicuro e tutti i tifosi sperano che i Friedkin riescano a trovare insieme al tecnico una soluzione il prima possibile. La sua partenza, infatti, porterebbe via alcuni giocatori e, soprattutto, priverebbe la Roma di quel valore aggiunto che si chiama Mourinho.

Calciomercato Roma, la protesta social dei tifosi

Le squadre pretendenti sono diverse, ma tra queste ce n’è una in pole position spinta dai propri tifosi. Questi, infatti, vorrebbero prendere lo Special One per invertire la rotta intrapresa negli ultimi mesi, che sta portando il club a ottenere dei risultati di basso livello.

Questi supporter che chiedono a gran voce l’arrivo di José sono quelli del Chelsea, che non se la sta passando bene con Graham Potter. I Blues hanno perso 2-0 contro il Tottenham e sono attualmente decimi in Premier League. Uno stato di forma pessimo, che ha portato molti tifosi a chiedere l’arrivo dello Special One su Twitter. “Solo Mourinho può salvarci“, “Il tempo delle mezze misure è finito“, “Ho visto abbastanza. L’ultimo ballo“. Questi sono solo tre dei tanti messaggi per la proprietà del Chelsea, che sta incontrando l’ira dei tifosi.