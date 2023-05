Siviglia-Roma, nervi a fior di pelle: scintille tra le panchine

Siviglia-Roma, finale thriller: nei tempi supplementari monta la furia delle due panchine. Ecco cosa è successo.

Mancano ormai pochi giri di lancette al fischio finale della gara tra Siviglia e Roma, al momento inchiodata sul risultato di 1-1. Non sono bastati 120 minuti per decretare la vincitrice dell’Europa League.

Le due squadre sono ovviamente stanchissime, ma al momento sa pagare maggiormente la fatica sembrano essere i giallorossi. Tra i più stanchi Matic, che dopo una partita nella quale ha letteralmente giganteggiato nella zona nevralgica del campo è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il mediano serbo ha provato a stringere i denti, ma ha dovuto desistere. La panchina del Siviglia non ha digerito gli istanti trascorsi da Matic a terra (visibilmente stanco): in maniera minacciosa gli andalusi si sono avvicinati al quarto uomo, chiedendo che venisse accordato un recupero corposo. José Mourinho ha risposto per le rime, invitando la panchina del Siviglia a restare tranquilli visto che lo “Special One” aveva già deciso di varare il cambio. Non sono mancate scintille tra le due panchine: sono volate parole grosse. La situazione, però, è rientrata nel rapido volgere di qualche lancetta d’orologio. Taylor ha comunque ammonito sia Jordan che Mourinho.