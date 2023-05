Siviglia-Roma, tocco di braccio di Fernando in area: Mou è una furia

Siviglia-Roma, l’episodio in area di rigore del Siviglia ha scatenato la furia della panchina giallorossa. Il tocco di braccio è parsa evidente: ecco cosa è successo.

Dopo un primo tempo gestito in maniera divina, fisiologicamente la Roma ha abbassato i ritmi nella ripresa. L’ingresso in campo di Suso ha sparigliato le carte, con l’ex esterno del Milan che ha cominciato a riempire il cuore dell’area di rigore con cross invitanti. Dopo l‘autogol di Mancini, però, i giallorossi hanno riannodato i fili del discorso, alzando nuovamente il baricentro.

Al minuto 81 la possibile sliding Door della gara. Dopo aver revocato con l’ausilio del VAR in maniera ineccepibile il rigore inizialmente concesso per il presunto fallo di Ibanez, Taylor ha deciso di non andare a rivedere al monitor un contatto dubbio. Su cross di Matic, infatti, Fernando, pur non aumentando il volume del corpo, tocca in maniera evidente il pallone con il braccio sinistro, non riuscendo a ritrarre del tutto il braccio prima dell’impatto con il pallone. Veementi le proteste della panchina della Roma, con Mou su tutte le furie per una gestione arbitrale sulla quale soprattutto nella ripresa i giallorossi possono recriminare. Dubbi anche su un fallo non redarguito di Rakitic: già ammonito, il croato avrebbe potuto finire anzitempo la gara.