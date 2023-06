Il sì di Mourinho non basta: jolly Roma, 25 milioni dalla Bundesliga

Calciomercato Roma, giallorossi molto attivi in queste caldissime ore della campagna trasferimenti. L’ultima occasione arriva dalla Bundesliga.

Terminata la prima fase operativa, coincisa con l’innesto di calciatori a parametri zero di qualità e pronti nell’immediato e proseguita con le cessioni di innesti utili a mettere a bilancio interessanti plusvalenze, per la Roma sta per aprirsi un nuovo capitolo della propria campagna trasferimenti.

Dopo aver perfezionato diversi addii, infatti, i giallorossi ritorneranno a fare la voce grossa anche in entrata. Uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento di Pinto, ad esempio, è il centrocampo. In attesa di capire l’evolvere della situazione legata a Frattesi, al centro di una vera e propria telenovela difficile da sbrogliare, la Roma valuta anche piste alternative con il quale rinforzare il centrocampo. L’ultima idea, in ordine di tempo, porta dritti in Germania.

Calciomercato Roma, contatti per Nmecha: la situazione

Secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, infatti, nei taccuini della Roma è finito Felix Nmecha, centrocampista classe ‘2000 in forza al Wolfsburg, tra le cui fila nella scorsa stagione ha collezionato 32 presenze complessive, impreziosite da 3 reti e 6 assist. Legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2025, Nmecha ha una valutazione che si attesta sui 20-25 milioni di euro.

Cifra considerata troppo alto dalla Roma, che non è intenzionata ad avvicinarsi alle richieste del Wolfsburg, giudicate troppo alte. Quello di Nmecha, però, è un profilo che stuzzica e non poco José Mourinho, che ha già dato il suo benestare alla trattativa, intrigato dalle qualità fisiche e tecniche del gioiello cresciuto nelle giovanili del Manchester City.

Acquistato dal Wolfsburg due anni fa, l’enfant prodige si è reso protagonista di una crescita importante che ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, che direttamente od indirettamente hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. I ‘Lupi’, però, non vogliono fare sconti per il proprio gioiellino, considerato una pietra miliare del progetto tecnico anche in ottica futura. Al momento, dunque, le chances di un approdo in giallorosso di Nmecha non sono molto elevate: staremo a vedere cosa succederà.