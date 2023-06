Non è ancora finita, ingaggio a doppia cifra: nuovo ribaltone Roma

Dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro. L’offerta presentata dal suo attuale club potrebbe ritornare in auge. Ecco perché.

Il 30 giugno è arrivato e non si tratta di un giorno banale, tutt’altro. In questo segmento iniziale della sessione estiva di calciomercato a prendersi la scena sono stati soprattutto i calciatori con i contratti in scadenza che non sono riusciti a trovare la quadra per il rinnovo.

Ne sa qualcosa la Roma, che ha rinforzato il proprio organico con due innesti di qualità a costo zero come Aouar e Ndicka. Rinforzi importanti che sicuramente daranno il loro contributo in termini di qualità ed esperienza. Ma non è finita qui. Dopo aver perfezionato cessioni importanti con cui sistemare la questione plusvalenze, infatti, Pinto sta scandagliando nuovamente il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti. Ricordiamo che la difesa è stata ulteriormente rinforzata con l’acquisto in prestito di Llorente. Ragion per cui, oltre a monitorare l’evolvere della situazione in mediana, le attenzioni della Roma saranno concentrate sulle corsie esterne.

Calciomercato Roma, intrigo Zaha: la posizione del Crystal Palace

Terzini ma non solo. Tra i profili accostati alla Roma che nelle ultime ore ha ripreso quota c’è anche Wilfried Zaha. Il jolly ivoriano, infatti, ha deciso (al momento) di non rinnovare il suo contratto con il Crystal Palace, preferendo vagliare altre soluzione. Il suo futuro resta comunque un rebus ancora tutto da sciogliere e secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, non sono esclusi clamorosi colpi di scena.

Le chances legate alla possibile permanenza di Zaha al Crystal Palace, infatti, non possono non essere prese in considerazione. Gli Eagles, infatti, hanno offerto al proprio gioiello un contratto pluriennale da circa 200 mila euro a settimana (oltre 11 milioni di euro a stagione). Un’offerta alla quale il club inglese non ha ancora ricevuto una risposta, con Zaha che è stato accostato a diversi club in Italia e all’estero. Roma e Lazio hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, senza affondare il colpo. Un’offerta proveniente dall’Arabia non ha fatto breccia nei calciatore, che ha ricevuto attestati di stima importanti anche dall’Arabia, con il Fenerbahçe molto interessato al suo eventuale acquisto. La telenovela Zaha, però, continuerà a calamitare attenzioni importanti: il Crystal Palace non ha ancora gettato la spugna ed è convinto di potersi giocare le sue chances.