Arabia, Juventus e quell’apertura choc: affare Lukaku, Ledure svela tutto

Calciomercato Roma, Lukaku in Arabia esce fuori tutta la verità dal legale del calciatore che ammette: “aveva un’intenzione molto chiara”

La pausa dovuta alle nazionali non poteva arrivare in un momento migliore per la Roma, che dopo il pessimo avvio di stagione aveva bisogno di schiarirsi le idee e di ritrovare le giuste motivazioni per cominciare la scalata in campionato.

Gli uomini di Mourinho non sono ancora riusciti a centrare la prima vittoria stagionale, dopo ben tre partite i giallorossi hanno fatto registrare un solo punto, ottenuto nella gara d’esordio contro la Salernitana all’Olimpico.

Le due partite successive hanno visto Pellegrini e compagni uscire sconfitti dal campo del Verona e davanti il proprio pubblico contro il Milan, che ha giocato gran parte del secondo tempo in 10 dopo l’espulsione di Tomori.

Dopo la pausa lo Special One ritroverà gran parte dei suoi calciatori titolari, in particolare Romelu Lukaku, il grande colpo dell’estate romanista. L’avvocato del belga ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato delle richieste del Chelsea, e della possibilità che il suo assistito si potesse trasferire in Arabia.

Calcomercato Roma, Lukaku in Arabia: ” Aveva un’intenzione molto chiara”

Romelu Lukaku era uno dei nomi più seguiti sul mercato durante questa finestra di calciomercato, in particolare dalle squadre italiane, con Inter e Juventus che hanno seguito il belga sin dalla fine dello scorso campionato.

Proprio riguardo il trasferimento nella capitale dell’ex interista è intervenuto il legale del calciatore in un’intervista rilasciata a RTL.be, parlando delle iniziali richieste del Chelsea, e dell’inserimento delle squadre arabe, che hanno rivoluzionato il mercato in Europa per come noi lo conosciamo.

” Era molto difficile, addirittura impossibile all’inizio del mercato, parlare di una soluzione di prestito. E quello che cercavano i proprietari del Chelsea era soprattutto trovare una soluzione definitiva, un’operazione, un trasferimento definitivo. E il Il vero cambiamento avvenuto quest’estate è stato l’arrivo dei club sauditi sul mercato dei trasferimenti internazionali “

Il rappresentante del belga ha poi continuato parlando della volontà del suo assistito, che è sempre stata quella di restare in Europa: ” Il giocatore aveva un’intenzione molto chiara. Era restare, almeno per il momento, ancora in Europa e partecipare alle competizioni europee. “

Ledure ha poi analizzato l’importanza che assume la posizione dei tifosi in una trattativa, rispondendo alla domanda relativa al malumore espresso dai tifosi della Juventus per il possibile approdo di Lukaku: “La voce dei tifosi è importante ma non è necessariamente preponderante in una trattativa.”