Dalla Juve alla Roma: stipendio tagliato e firma

Dalla Juve alla Roma, riduzione dello stipendio e firma che sembra ormai vicina. Addio al colpo a zero in Italia

La riduzione dell’ingaggio ci sarà. E a quanto pare il giocatore avrebbe deciso di accettare. Quindi niente approdo in Italia – almeno queste sono le informazioni che arrivano al momento – ma il suo percorso continuerà dentro la squadra che gli ha permesso di giocare con continuità e di raggiungere, soprattutto, dei risultati importanti per la sua carriera.

Il suo nome soprattutto nelle ultime settimane è stato abbastanza chiacchierato dalle nostre parti. Si pensava infatti che il taglio dello stipendio non sarebbe stato accettato dal giocatore. Ma appena le parti si sono messe a parlare le cose sono cambiate. Anche perché si tratta di una riduzione inferiore rispetto a quella che si aspettavano. Non del 50%, come si vociferava, ma del 13% secondo ElgolDigital.

Dalla Juve alla Roma, Hermoso rinnovo

Ed è così che Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto, dovrebbe rinnovare il suo accordo con il club madrileno e continuare a giocare agli ordini di Simeone. In Spagna al momento non hanno davvero nessun dubbio sulla buona riuscita dell’operazione, e questo ovviamente non permetterà né ai bianconeri – che ci pensavano in maniera importante – e nemmeno ai giallorossi, che ci avevano fatto un pensiero, di prenderlo per la prossima stagione.

Per la Roma non era ovviamente un obiettivo primario, ma un giocatore come Hermoso avrebbe sicuramente fatto comodo a De Rossi o a chi per lui. Niente da fare, comunque: i club interessati dovranno fare marcia indietro e cercare altri obiettivi per il prossimo anno. Hermoso continuerà a Madrid e probabilmente chiuderà con la maglia Colchoneros la sua carriera.