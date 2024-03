Addio Roma, scippo Inter gratis: contratto già pronto

Calciomercato Roma, l’Inter allo scoperto e scippo a parametro zero nel mirino nerazzurro. Contratto già pronto, ecco il focus sulle manovre di Marotta.

l’Inter di Simone Inzaghi si avvicina alla conquista dello Scudetto, in una corsa solitaria in Serie A. La squadra nerazzurra chiuderà la trentesima giornata di campionato nella sera di Pasquetta, mentre la Roma scenderà in campo nel pomeriggio a Lecce. Nuovo intreccio di mercato sull’asse Roma-Milano sponda nerazzurra e sorpasso a costo zero per Marotta. Il contratto è già pronto in vista dell’estate, ecco tutto i dettagli.

L’ultima sfida di campionato dell’Inter prima della sosta Nazionali, il pareggio interno contro il Napoli, ha visto esplodere il caso Acerbi. Il difensore ex Lazio è stato accusato di razzismo da parte di Juan Jesus. Nonostante la mancata squalifica le strade tra il calciatore classe ’88 e la squadra nerazzurra sembrano destinate a separarsi al termine della stagione. Le manovre di Giuseppe Marotta tornano ad intrecciarsi con la Roma in vista della sessione di calciomercato estiva, con lo scippo a parametro zero, già pronto il nuovo contratto sul piatto.

Calciomercato Roma, l’Inter non molla Hermoso: pronto il contratto

Fari puntati su Mario Hermoso, difensore classe ’95 in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Il duttile calciatore sembra destinato a lasciare i Colchoneros a parametro zero nelle prossime settimane, ed il suo profilo è stato più volte accostato alle manovre interne della Roma, ma non solo.

Oltre alla squadra giallorossa sul 28enne difensore in scadenza è stato accostato il Barcellona in Liga, oltre a Juventus ed Inter in Serie A. Proprio i nerazzurri, secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, avrebbero già pronto il contratto per Mario Hermoso. Il quotidiano sportivo parla di un’offerta per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro di ingaggio stagionale. Marotta tenta lo sgambetto finale, che rischia di far saltare il banco anche alla Roma, ancora in attesa di nominare ufficialmente il nuovo Direttore sportivo.