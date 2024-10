Ci hanno già ripensato: il Milan brucia subito la Roma

Il Milan brucia subito la Roma. Una trattativa di mercato appena ipotizzata dalla Roma ed invece portata a termine dai rossoneri di Gerry Cardinale.

Se si guarda al mercato di gennaio già ad ottobre appena iniziato vuol dire che le cose non vanno bene. Esattamente come stanno andando al Milan.

L’altalena di gradimento del tecnico portoghese Paulo Fonseca segue l’andamento molto altalenante dei risultati rossoneri. Il derby vinto dopo una sfilata interminabile di sconfitte non ha rappresentato la svolta sperata. E si riparla di Fonseca esonerato a breve e di nuovo di mercato di riparazione. Il Milan era partito con ben altre ambizioni che sembrano già essere sfiorite ad inizio dell’autunno. Ora si pensa a riparare ed il mercato di gennaio è nato apposta per rimediare a qualche errore di valutazione estiva. Moncada e Furlani, con la presenza dell’immancabile Zlatan Ibrahimovic, studiano possibili novità da apportare all’organico di Fonseca. Al momento le attenzioni della ‘Triade’ rossonera sembrano concentrarsi sul ruolo di terzino.

Su un profilo ben preciso.

Il Milan brucia subito la Roma. Tiago Santos vola a Milano

Un prospetto che dalle parti di Milanello è seguito con particolare attenzione è quello di Tiago Carvalho Santos. classe 2002, difensore portoghese del Lille.

Un nome che in Italia non è proprio sconosciuto, nonostante la giovane età, dal momento che il talento portoghese era stato seguito anche dalla Roma. Poi la società giallorossa ha battuto altre strade e Tiago Santos è finito nelle retrovie delle preferenze a Trigoria. A Milanello, invece, l’esterno del Lille continua ad essere il preferito e si pensa ad un attacco frontale al club francese il prossimo gennaio. Emerson Royal non ha ancora convinto completamente allenatore, dirigenti e tifosi rossoneri, mentre Davide Calabria sembra la controfigura del giocatore inamovibile di qualche anno fa. Ed il rimpianto per Pierre Kalulu, ceduto inspiegabilmente alla Juventus addirittura a condizioni favorevoli alla società bianconera, si fa sempre più forte. In una difesa comunque da registrare Tiago Santos rappresenta la priorità per gennaio.

Per il Milan di Paulo Fonseca. Sempre che il tecnico portoghese sia ancora al Milan a gennaio.