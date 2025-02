Una firma dopo l’altra: annuncio UFFICIALE Ghisolfi

Ecco le ultime in merito alla chiacchierata questione che vede come protagonisti Matias Soulé, Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi

Mentre la Roma di Claudio Ranieri è attualmente impegnata nella delicata sfida con il Monza di Alessandro Nesta – Sir Claudio ha ribaltato le aspettative in merito all’assetto offensivo dei giallorossi, che in questo momento sono guidati in attacco da Baldanzi, Soulé e Shomurodov -, il direttore tecnico Florent Ghisolfi deve monitorare con attenzione gli sviluppi di quelle figure in bilico, il cui futuro dovrà essere definito nel corso delle prossime settimane.

La stagione in corso, nonostante i risultati non propriamente esaltanti, ha infatti evidenziato una serie di temi piuttosto interessanti in termini di prospettive, visti e considerati i numerosi talenti di giovane età che i giallorossi possono vantare nel proprio organico.

In tal senso spicca senza dubbio alcuno la questione relativa alla Joya e ai due baby Dybala schierati stasera da Sir Claudio, per i quali il futuro potrebbe riservare più di una sorpresa. Sul tema, poco prima del fischio d’inizio, lo stesso Ghisolfi ha rilasciato una dichiarazione piuttosto perentoria, in grado di dissipare parte dei dubbi emersi in seguito al rinnovo di Paulo Dybala.

Dybala ancora al centro del progetto? Le parole di Ghisolfi

Le recenti indiscrezioni emerse parrebbero confermare la volontà da parte della Roma di trattenere gelosamente sia Matias Soulé che Tommaso Baldanzi, considerati dai vertici giallorossi e dallo stesso Ranieri come il futuro della Roma.

In effetti, quando chiamati in causa, entrambi i giovani fantasisti hanno confermato le qualità per cui sono stati tanto desiderati dalla società giallorossa – basti pensare alla partita di stasera, durante la quale sia Baldanzi che Soulé stanno letteralmente danzando tra le linee brianzole, dispensando palloni preziosi per i compagni e giocate di pregio per divertire gli spettatori presenti all’Olimpico – e, di conseguenza, in molti si stanno domandando se l’ingombrante ombra di Dybala continuerà a influenzare il destino dei due.

Ghisolfi sul futuro di Dybala ha dichiarato: “Se sarà al centro del progetto anche l’anno prossimo? Si, conosciamo l’importanza di Paulo e lo vediamo ogni partita. Per il prossimo anno lui è sotto contratto e noi vogliamo costruire una squadra molto forte dove lui avrà spazio grazie al suo talento e alla sua leadership”.