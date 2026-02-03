Roma, lista UEFA: ecco i tre tagli per l’Europa League

Come da regolamento, la squadra giallorossa potrà fare solamente tre cambiamenti per le competizioni europee

Dopo la brutta battuta d’arresto contro l’Udinese, la Roma è tornata ad allenarsi per preparare la sfida contro il Cagliari con la novità Bryan Zaragoza. Lo spagnolo ha svolto il suo primo allenamento in giallorosso e sarà sicuramente uno dei volti nuovi inseriti nella lista UEFA.

Dagli ottavi di finale di Europa League ogni squadra potrà apportare tre cambiamenti alla lista consegnata per la fase campionato e avrà tempo fino alla mezzanotte di giovedì per comunicare gli stessi.

La cessione di Tommaso Baldanzi non ha liberato alcun posto, visto che l’attuale giocatore del Genoa non era stato inserito nell’elenco, a differenza di Leon Bailey, che invece libererà uno slot.

Il secondo indiziato a finire fuori dalla lista è Artem Dovbyk. Dopo l’operazione, l’attaccante ucraino rimarrà fuori almeno fino a primavera. A liberare la terza e ultima casella potrebbe essere uno tra Angelino (o Tsimikas qualora lo spagnolo dovesse dare garanzie sul recupero al 100%) ed El Shaarawy.