Kessié tra Juve e Roma: taglio choc dello stipendio e fattore Gasp

Il capitano ivoriano vuole tornare a giocare in Italia e ha preso una decisione drastica sull’ingaggio

Protagonista di un ottimo Mondiale alla guida della Costa d’Avorio, Franck Kessié contro Curaçao si è anche tolto la soddisfazione di trovare il gol nella rassegna iridata. Concentrato al massimo sui sedicesimi di finale contro la Norvegia, l’ex Milan ha affidato al suo agente un messaggio forte e chiaro: il desiderio di tornare a giocare in Italia.

Pur di farlo, il centrocampista 29enne è disposto a fare una rinuncia importante rispetto all’ingaggio da 14 milioni di euro preso sin qui dall’Al-Ahli. Il 30 giugno il suo contratto con il club arabo scadrà e questo rende leggermente meno in salita la strada per un ritorno in Serie A.

Atalanta, Juventus e Roma sono le tre squadre accostate al calciatore di recente. Secondo il Corriere dello Sport, in casa giallorossa si sta pensando all’arrivo di un centrocampista a parametro zero, anche qualora Manu Koné dovesse rimanere e non è un caso che si parli anche di Freuler e Schlager.

Dopo la stagione vissuta a Bergamo, Kessié ha già fatto sapere di essere affascinato dall’idea di poter tornare a lavorare con Gian Piero Gasperini. Secondo il quotidiano romano, le sue richieste salariali si attestano sui 4,5 milioni di euro, proprio come il tetto massimo stabilito dai giallorossi nella trattativa Greenwood.