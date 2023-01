Calciomercato Juventus, non solo Zidane: il colpo è clamoroso

Calciomercato Juventus, non solo Zidane: i bianconeri secondo fonti spagnole potrebbero pensare al colpo clamoroso per la prossima stagione

La Juventus continua a vincere e ieri, contro la Cremonese, ha piazzato la settima vittoria di fila in campionato avvicinandosi al Napoli che ha perso a San Siro contro l’Inter. Ma questo non sembra aver messo al sicuro Massimiliano Allegri, che nonostante i buoni risultati, e nonostante un ingaggio monstre, rimane sempre in bilico.

Soprattutto perché il tecnico di Livorno è un uomo del presidente dimissionario Andrea Agnelli. Sì, è stato l’ex numero 1 a volerlo per prendere il posto di Pirlo, è stato l’ex numero 1 a tenerlo sulla panchina nonostante i risultati negativi che hanno avuto il proprio apice con la sconfitta contro il Maccabi Haifa, è stato l’ex numero 1 a dargli la possibilità di firmare un contratto lunghissimo nel tempo e con uno stipendio di quelli che bloccano qualsiasi movimento. Ora, in casa Juve, le cose sotto l’aspetto economico non vanno benissimo, ma questo come detto non preclude la possibilità di un cambio in panchina. Cambio che ci potrebbe essere nella prossima stagione: Zidane, infatti, rimane secondo El Gol Digital l’obiettivo principale.

Calciomercato Juventus, Benzema con Zidane

Il tecnico francese probabilmente dovrà dire addio alla possibilità di sedersi sulla panchina della nazionale: non c’è ancora l’ufficialità ma Deschamps dovrebbe rimanere dopo il Mondiale. E allora ecco la pista juventina è tornata calda. Ma non solo, secondo il portale spagnolo, i bianconeri potrebbero portare a Torino Benzema.

L’attuale Pallone d’Oro infatti ha un contratto in scadenza con il Real Madrid e potrebbe decidere per la parte finale della sua carriera di cambiare aria. E la Juventus potrebbe farci un pensiero. L’accoppiata Zidane-Benzema a Torino per la prossima stagione in poche parole. Un colpo che sarebbe davvero clamoroso.