Calciomercato Roma, addio sicuro e sorriso Pinto: hanno trovato il sostituto

Calciomercato Roma, un elemento nel mirino di Pinto ormai è certo di cambiare aria. Hanno già trovato il sostituto

Ci sono molte situazione di mercato che vedono protagonista la Roma. Intrecci, indiscrezioni, possibili interessi. Si parla già di questo, ovviamente, anche dentro le segrete stanze di Trigoria dove il general manager giallorosso, Tiago Pinto, insieme a Mourinho che ha rotto gli indugi e che ha deciso di rimanere sulla panchina della Roma, sta cercando di programmare le prossime mosse.

Una di queste dovrebbe riguardare l’esterno mancino, dove Spinazzola nonostante sia in crescita non è certo di rimanere e dove non si sa ancora quello che potrebbe essere il futuro di El Shaarawy, in scadenza di contratto e che all’occorrenza è stato impiegato in quella zona del campo. In ogni caso, così, a sensazione, un elemento per quella zona del campo dovrebbe arrivare. E nelle scorse settimane è spuntato fuori anche il nome di Grimaldo del Benfica: lo spagnolo è in scadenza di contratto e il suo futuro è davvero incerto.

Calciomercato Roma, il Benfica ha mollato

Beh, forse incerto in questo modo è esagerare. Secondo le informazioni riportate da Record infatti lo spagnolo ha preso la decisione di lasciare la formazione lusitana a parametro zero, tant’è che da quelle parti hanno già individuato un sostituto con il quale sono iniziati i colloqui.

Insomma, Rui Costa, presidente del club, ha capito che nonostante gli sforzi economici messi in atto le possibilità di rinnovo non ci sono più. Strada spianata quindi per la Roma. Anche se, c’è da dirlo, Grimaldo non è sotto la lente d’ingrandimento dei giallorossi, ma in Italia è finito nel mirino della Juve e ha anche tanti estimatori in Spagna, soprattutto il Barcellona. E giustamente non c’è da perdere di vista nemmeno la Premier League con diversi club che potrebbero inserirsi nella corsa al giocatore. Vedremo quello che succederà. Ma intanto una prima cosa certa c’è: Grimaldo cambierà club.